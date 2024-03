Migranti cercano un varco per entrare in territorio statunitense dopo aver attraversato il fiume Rio Grande a Eagle Pass, in Texas. Negli ultimi mesi il governo locale ha fatto installare filo spinato e container per ostacolare ancora di più l’arrivo sulla sponda texana. Secondo sondaggi recenti, l’immigrazione è il problema principale per gli statunitensi. Gli economisti, invece, sono convinti che l’aumento degli ingressi registrato negli ultimi tre anni abbia fatto crescere l’economia più di quanto ci si aspettasse, contribuendo a consolidare la ripresa dopo la pandemia.