Gli abitanti del distretto di Al Matariyya, nel nord della capitale egiziana, celebrano l’iftar, il pasto che segna la rottura del digiuno al tramonto, durante il Ramadan. L’appuntamento di una cena collettiva nel quartiere, in occasione del quindicesimo giorno del mese sacro per i musulmani, è stato istituito quindici anni fa e si è interrotto per due anni a causa della pandemia di covid-19. I preparativi cominciano due mesi prima e quest’anno sono stati serviti diecimila pasti, consumati da un totale di trentamila persone su settecento tavoli.