Tartarughe Nelle Isole delle perle, al largo della costa pacifica di Panamá, un gruppo di ricercatori sta dotando le tartarughe liuto (Dermochelys coriacea) di trasmettitori satellitari per studiare la migrazione di questi animali, che ogni anno raggiungono l’arcipelago per riprodursi. Le informazioni raccolte saranno usate per migliorare la protezione delle tartarughe e delle altre specie marine della regione, scrive New Scientist. Il progetto ha già permesso d’individuare un importante sito di nidificazione. Le tartarughe liuto sono le più grandi al mondo, e sono classificate come vulnerabili dall’Unione internazionale per la conservazione della natura a causa della distruzione del loro habitat. Nella foto: un ricercatore ispeziona un nido di tartaruga