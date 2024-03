Tra il 2017 e il 2024 quasi trecento scienziati hanno lavorato al progetto openVertebrate, sottoponendo a tomografia computerizzata più di 13mila esemplari di vertebrati conservati in venticinque musei, università e altre istituzioni statunitensi per creare un archivio di modelli 3d dettagliati liberamente consultabile online. L’iniziativa punta a rendere accessibile questo materiale a ricercatori, insegnanti e studenti, e ha già portato a nuove scoperte. I risultati del progetto sono stati presentati in un articolo uscito il 6 marzo su BioScience.