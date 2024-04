Un’ambulanza sommersa dall’acqua dopo un forte temporale. Precipitazioni senza precedenti hanno provocato alluvioni in varie zone degli Emirati Arabi Uniti, un paese per la maggior parte desertico, e soprattutto nella città di Dubai, che ogni anno attira milioni di visitatori. La pioggia del 16 aprile è stata pari a quella che di solito cade in un anno e mezzo. L’acqua ha inondato abitazioni, centri commerciali e l’aeroporto, uno dei più frequentati al mondo, e ha causato l’interruzione dei servizi di base. Tre lavoratori (due donne e un uomo) originari delle Filippine sono morti. I nubifragi hanno colpito anche altri paesi del Golfo.