Una protesta alla Columbia university di New York in sostegno al popolo palestinese. Nell’ultima settimana ci sono state manifestazioni simili in altri importanti atenei, come il Massachusetts institute of technology e Yale. Più di 150 persone sono state arrestate, di cui due terzi a New York. Dopo l’attacco di Hamas del 7 ottobre e l’inizio della guerra israeliana nella Striscia di Gaza, gli scontri tra gruppi contrapposti hanno coinvolto molti campus statunitensi. Alcuni studenti ebrei dicono di aver subìto atti di antisemitismo, mentre i gruppi vicini alla causa palestinese denunciano una censura delle critiche a Israele.