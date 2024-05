A Narayanganj, città del Bangladesh centrorientale, si allevano maiali nella discarica, dove cercano da mangiare tra i cumuli di spazzatura. Il metodo è stato introdotto per risparmiare sui mangimi, ma suscita sempre più timori per la salute e l’igiene degli animali e delle persone. I suini sono onnivori e la loro dieta influisce anche sulla qualità della carne prodotta per il consumo umano. Inoltre, a causa di rifiuti smaltiti nel modo sbagliato, si rischia di diffondere malattie tra gli animali e di provocare danni all’ambiente.