Il presidente serbo Aleksandar Vučić e la moglie Tamara danno il benvenuto al presidente cinese Xi Jinping e alla moglie Peng Liyuan, appena atterrati a Belgrado per una visita di due giorni. Xi Jinping è arrivato in Serbia nel 25° anniversario del bombardamento dell’ambasciata cinese a Belgrado da parte della Nato. “Non dobbiamo dimenticare”, ha scritto il presidente cinese in una lettera al sito serbo Politika. Vučić e Xi hanno parlato di “futuro comune” per i loro due paesi, uniti da rapporti amichevoli e dai progetti infrastrutturali della nuova via della seta.