Le tensioni tra Somalia ed Etiopia sono salite di nuovo, scrive The Africa Report. Il 2 giugno il governo somalo ha minacciato di espellere migliaia di soldati etiopi impegnati nella lotta contro i jihadisti di Al Shabaab se Addis Abeba non rinuncerà a un accordo con il Somaliland sulla cessione di un tratto di costa agli etiopi. Il Somaliland è una regione che si è autoproclamata indipendente dalla Somalia nel 1991 e che da allora si autogoverna, senza che la sua indipendenza sia stata riconosciuta a livello internazionale. L’Etiopia gli ha offerto il riconoscimento in cambio di uno sbocco sul mare.