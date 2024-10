Buone notizie per chi riesce ad allenarsi solo nel fine settimana: uno studio condotto dal Massachusetts general hospital, negli Stati Uniti, dimostra che gli allenamenti intensi concentrati in uno o due giorni (praticati dai “guerrieri del fine settimana”) sono efficaci quanto un esercizio quotidiano costante. Secondo i ricercatori la quantità totale di attività fisica è più importante della frequenza con cui si allenano le persone, scrive la Frankfurter Allgemeine Zeitung. Dedicare 150 minuti all’esercizio moderato o intenso, che sia nell’arco della settimana o in un giorno solo, può abbassare il rischio di ipertensione del 20 per cento e il rischio di diabete di oltre il 40 per cento. ◆