Il 3 ottobre l’International longshoremen’s association (Ila), un sindacato che rappresenta 45mila portuali delle coste statunitensi, ha sospeso lo sciopero cominciato il 1 ottobre dopo aver ottenuto dalla Us Maritime alliance, l’organizzazione delle aziende del settore, l’offerta di un aumento del 62 per cento, scrive il Wall Street Journal. I lavoratori di 14 porti statunitensi della costa occidentale e del golfo del Messico – dal Maine al Texas, passando per la Florida – erano entrati in sciopero per il rinnovo del contratto di 25mila dipendenti. L’Ila ha accettato di estendere fino al 15 gennaio 2025 il contratto scaduto: entro questa data si svolgeranno i negoziati per firmare il nuovo accordo. ◆