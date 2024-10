Foreste La foresta pluviale del bacino del Congo, in Africa centrale, è la seconda più grande al mondo dopo quella amazzonica. Ospita centinaia di specie animali e vegetali, molte delle quali non esistono in nessun altro ecosistema. La foresta è importante anche perché assorbe molta anidride carbonica, combattendo quindi il cambiamento climatico. Secondo Science però la sua conservazione è resa più difficile dalla mancanza di ricercatori locali. L’isolamento della regione, l’instabilità, i conflitti e la mancanza di risorse ostacolano la ricerca e una migliore conoscenza della foresta. Nella foto: un cacciatore vicino a Mbandaka, nella Repubblica Democratica del Congo

Mpox Secondo gli Africa centres for disease control and prevention, il bilancio dell’epidemia di mpox nel continente è salito a 34mila casi confermati e 866 vittime. L’agenzia ha avvertito che il virus, individuato in 16 paesi africani, non è ancora sotto controllo.