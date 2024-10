L’ex presidente delle Filippine Rodrigo Duterte, 79 anni, si è candidato a sindaco di Davao City, la sua città natale di cui in passato è già stato primo cittadino per dieci anni. Duterte è indagato dalla Corte penale internazionale per possibili crimini contro l’umanità commessi nella campagna antidroga avviata quand’era capo dello stato. Più di seimila persone, quasi tutti tossicodipendenti o piccoli spacciatori, sono state uccise dalla polizia.