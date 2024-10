I paesi meridionali sono diventati le forze trainanti dell’Unione europea, scrive Le Monde. Quest’anno la Spagna dovrebbe crescere del 2,7 per cento e la Grecia del 2,2 per cento. Il Portogallo sta rallentando, ma il suo ritmo resta superiore alla media della zona euro. Anche l’Italia non è più un paese problematico. L’economia tedesca, invece, ristagna da due anni e il pil della Francia crescerà appena dell’1,1 per cento.