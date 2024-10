L’aumento dell’aspettativa di vita sta rallentando, afferma uno studio pubblicato su Nature Ageing. L’analisi dei dati sulla mortalità in dieci dei paesi con l’aspettativa di vita più elevata ha rivelato che tra il 1990 e il 2019 questa è aumentata in media di due anni per decennio, rispetto ai tre del ventesimo secolo. Secondo gli autori la probabilità che un bambino nato nel 2010 viva fino a cento anni resta piuttosto bassa: il 5,3 per cento per le femmine e l’1,8 per i maschi.