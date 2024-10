La città è composta da quartieri storici e aree costruite di recente. Ogni municipio ha la sua identità, come risulta anche dalle differenti sfumature dell’illuminazione notturna. I colori caldi come il giallo e l’arancione sono prodotti dalle vecchie lampade al sodio, mentre quelle bianche indicano l’uso dei led, più moderni ed efficienti. Alla fine del 2023 alcuni municipi dell’area metropolitana, come Maipú ed El Bosque, hanno cominciato a sostituire l’illuminazione per migliorare la sicurezza e risparmiare energia.