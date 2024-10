In vista delle elezioni presidenziali del 2025, in Camerun si sono moltiplicati gli appelli a favore di una nuova candidatura di Paul Biya, 91 anni, al potere dal 1982. Tutto questo anche se Biya nell’ultimo mese ha saltato una serie di importanti appuntamenti pubblici, come l’assemblea generale delle Nazioni Unite e l’ultimo vertice della francofonia, alimentand o le speculazioni sul suo stato di salute, scrive il quotidiano Mutations. Sui social media hanno cominciato a circolare voci sulla sua morte tanto che il governo ha dovuto smentire ufficialmente dichiarando che Biya “gode di una salute eccellente” e “svolge il suo lavoro da Ginevra”.