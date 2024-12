Temperature Quello del 2024 è stato il secondo mese di novembre più caldo dall’inizio dei rilevamenti, con una temperatura di 1,62 gradi superiore rispetto al periodo preindustriale, afferma l’osservatorio europeo Copernicus. Questo rende praticamente certo che il 2024 sarà l’anno più caldo mai registrato. ◆ Secondo l’Organizzazione meteorologica mondiale il fenomeno meteorologico ricorrente detto La Niña, che provoca il raffreddamento delle acque di superficie del Pacifico, potrebbe ripresentarsi tra dicembre e febbraio ma sarà più debole del previsto e non avrà effetti rilevanti sul clima globale.

Pesci L’eccesso di pesca ha ridotto le popolazioni di pesci cartilaginei di più del 50 per cento dal 1970 a oggi, afferma uno studio basato sui dati dell’Unione internazionale per la conservazione della natura (Iucn) e pubblicato su Science. Il declino è cominciato nelle acque costiere ma negli ultimi anni si è esteso anche agli oceani, e ha raggiunto livelli tali da minacciare l’integrità funzionale di molti ecosistemi. Oggi più di un terzo delle 1200 specie di squali, razze e chimere è minacciato di estinzione. Il rischio è maggiore nelle aree costiere ad alta densità di popolazione umana, ma imporre regole più rigide sul prelievo e sul rilascio degli esemplari catturati accidentalmente, offrendo compensazioni ai pescatori, può contribuire a ridurlo. Nella foto: razze aquila maculate in Messico