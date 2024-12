Alcuni vandali non identificati hanno fatto a pezzi la lapide della tomba di Ebenezer Scrooge, il protagonista del racconto Canto di Natale di Charles Dickens. Era nel cimitero di fianco alla chiesa di St. Chad di Shrewsbury, nel Regno Unito, ed era rimasta lì dopo essere stata usata per il film Una favola fantastica, del 1984. La diocesi ha dato immediatamente l’autorizzazione per ripararla. In realtà la lapide era lì da decenni, ma il nome originale si era consumato, così la produzione del film l’aveva riutilizzata per Scrooge.