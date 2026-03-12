Nella notte tra l’8 marzo e il 9 marzo a Liegi, nella regione francofona della Vallonia, in Belgio, una bomba artigianale è esplosa davanti all’ingresso della sinagoga della città, causando danni considerevoli ma nessun ferito, soprattutto grazie all’orario dell’esplosione, poco prima delle quattro del mattino. Lo stato di allerta nel paese resta stabile, spiega il quotidiano La Libre Belgique, ma dopo l’attacco militare israeliano all’Iran la polizia ha aumentato la sorveglianza dei luoghi legati alla comunità ebraica.
Internazionale pubblica ogni settimana una pagina di lettere. Ci piacerebbe sapere cosa pensi di questo articolo. Scrivici a: posta@internazionale.it
Questo articolo è uscito sul numero 1656 di Internazionale, a pagina 32. Compra questo numero | Abbonati