Nella notte tra l’8 marzo e il 9 marzo a Liegi, nella regione francofona della Vallonia, in Belgio, una bomba artigianale è esplosa davanti all’ingresso della sinagoga della città, causando danni considerevoli ma nessun ferito, soprattutto grazie all’orario dell’esplosione, poco prima delle quattro del mattino. Lo stato di allerta nel paese resta stabile, spiega il quotidiano La Libre Belgique, ma dopo l’attacco militare israeliano all’Iran la polizia ha aumentato la sorveglianza dei luoghi legati alla comunità ebraica.