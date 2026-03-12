Ragazze che mostrano con orgoglio e disinvoltura i loro corpi scolpiti dai muscoli contratti. Posano su una spiaggia, tra le rocce o accanto a una palma, e sembrano guardare verso il futuro che desiderano. Sono le atlete di culturismo ritratte dalla fotografa Keerthana Kunnath nello stato del Kerala, nel sud dell’India. Il progetto è cominciato quando Kunnath ha incontrato per caso una di queste donne e poco dopo ha scoperto che in quella regione molte ragazze praticano il bodybuilding nonostante sia uno sport considerato maschile. “In India una donna sicura di sé, forte e muscolosa è una rarità. Le donne possono diventare mediche o insegnanti, ma fare culturismo è visto come un tabù”, spiega la fotografa. “Per generazioni gli standard di bellezza sono stati legati a ideali radicati in una visione patriarcale: pelle chiara, capelli lunghi, vita sottile, comportamenti ritenuti adeguati a rendere una donna ‘rispettabile’ e adatta al matrimonio”.