La fiesta democrática, come è chiamata in Perù la giornata del voto, di solito è un evento ben organizzato. Ma quando il 12 aprile i cittadini sono andati alle urne, la festa si è trasformata in un fiasco. A Lima i ritardi nella consegna del materiale elettorale hanno provocato lunghe code davanti ai seggi. L’ufficio elettorale nazionale, l’Onpe, ha dichiarato che chi non è riuscito a votare non sarà multato (in Perù il voto è obbligatorio). Questo ha aggiunto la beffa al danno.

“Votare dovrebbe essere un diritto”, dice Emilio Rojas, rimasto in fila per ore. Il voto è stato prolungato per altre ventiquattr’ore in circa duecento seggi che non avevano aperto. Il 21 aprile il capo dell’Onpe si è dimesso.

In ogni caso pochi peruviani erano in vena di festeggiamenti. Dal 2016 il paese ha avuto nove presidenti, di cui quattro sono stati arrestati e un altro si è suicidato per evitare l’arresto. Quest’avvicendamento ha minato la fiducia nelle istituzioni, ma non ha impedito ad altri aspiranti di candidarsi alla presidenza. Quest’anno i candidati erano 35 candidati, 36 se si conta uno che è morto prima del voto. Nessuno godeva di un sostegno ampio tra gli elettori.