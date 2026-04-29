Una delle espressioni a cui Donald Trump è più affezionato è sicuramente “non hai le carte giuste”, utilizzata per esempio l’anno scorso nell’aggressione verbale contro Volodymyr Zelenskyj nello studio ovale.

Ma chi è che ha le “carte giuste” oggi, nello scontro tra Stati Uniti e Iran? Il presidente statunitense si comporta come se fosse lui a guidare il gioco, ma è lecito dubitarne. Il 28 aprile Trump ha scritto sui social media che l’Iran avrebbe rivelato a Washington di essere “sull’orlo del collasso”, chiedendo la riapertura dello stretto di Hormuz, al momento bloccato sia dagli iraniani sia dagli statunitensi.

In Iran, però, l’atmosfera è molto diversa da quanto vorrebbe far credere Trump. Nel paese nessuno pensa a una capitolazione, soprattutto considerando che il regime è stato capace di sopravvivere a migliaia di bombardamenti da parte di Stati Uniti e Israele. I guardiani della rivoluzione, che ormai governano l’Iran, sono convinti di avere in mano una carta vincente: il controllo dello stretto di Hormuz, che gli permette di tenere in ostaggio l’approvvigionamento petrolifero mondiale. La verità è che Washington e Teheran, dopo le bombe e i missili, sono impegnate in una guerra di nervi in cui ognuno aspetta che sia l’altro a cedere.