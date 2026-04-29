Quello che non era previsto, erano i danni provocati alla sua spina dorsale da quelle dieci ore al giorno. “Fare l’autista e il corriere per 17 anni comporta questo: avere problemi alla schiena come l’ernia”, racconta. Eppure il contratto nazionale dei trasporti e della logistica non prevede alcuna forma di assicurazione sul futuro per chi come Petito sviluppa una parziale “inidoneità” al lavoro che gli dà da vivere.

Per 17 anni la vita di Crescenzo Petito, chiamato da tutti Enzo, è stata scandita dalle consegne tra Modena e la provincia. A volte arrivava fino a Bologna. A cambiare erano solo il nome del datore di lavoro sulla busta paga: cooperative diverse, appalti che passavano di azienda in azienda. Ma lui restava al suo posto con le stesse condizioni: contratto a tempo indeterminato, garantito dall’articolo 18 , l’anzianità che andava maturando anno dopo anno.

La prima cosa che racconta non è il licenziamento. È l’orario in cui per 17 anni ha cominciato a lavorare ogni mattina. “Alle 7, 7.30, ero già sul furgone”. Poi una pausa di un’ora. “E si finiva alle 17, 17.30. Dieci ore, tutti i giorni”.

Petito ha 48 anni e per quasi metà della sua vita ha fatto l’autista per aziende della logistica nel modenese. I problemi sono cominciati quando è arrivato un nuovo responsabile di filiale. Non uno sconosciuto, ma un lavoratore come lui, un autista come lui, che a un certo punto è stato promosso.

“Da lì sono partite le pressioni”, dice. Le descrive senza alzare la voce, come fossero parte del lavoro. Bisognava caricare anche i pacchi più pesanti, quelli sopra i 25 chili. E pazienza se le regole dicevano altro, se il corpo cominciava a cedere. “Se non facevi quello che diceva, ti cambiava il giro. Ti metteva in difficoltà”, racconta. Spostamenti, pressioni, isolamento. Lui era tra quelli che non si piegavano. Ma la maggior parte dei lavoratori aveva paura.

Prima gli hanno cambiato il giro di consegne, poi è stato trasferito a Bologna per un periodo. Quando l’appalto è finito, è tornato a Modena. E i problemi sono ricominciati. Nel frattempo, la salute peggiorava. Le visite mediche attestavano che era idoneo al lavoro, ma non poteva sollevare carichi più pesanti di dieci chili. “Idoneo con prescrizioni”, dicevano i certificati.

Prima il medico del lavoro e poi la Ausl di Modena hanno confermato la stessa diagnosi: poteva lavorare, ma con delle limitazioni. L’azienda però non lo ha accettato. Ha chiesto nuove valutazioni sanitarie. Ma il risultato non è cambiato. A quel punto invece di spostarlo a svolgere mansioni meno gravose, lo ha sospeso per qualche settimana. Infine l’ha licenziato. La motivazione è tecnica: non ci sono in azienda occupazioni compatibili con le sue condizioni di salute.