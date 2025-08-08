I rider che si occupano delle consegne a domicilio sono una presenza fissa nelle città europee. Lavorano per aziende come Deliveroo, Uber Eats e Glovo, e spesso lo fanno senza troppe garanzie.

La Spagna ha approvato una legge per tutelarli, ma in Europa la maggior parte dei paesi è ancora in ritardo. La domanda centrale: i rider sono lavoratori dipendenti o autonomi? In Germania stanno scioperando contro il piano della Lieferando di licenziare chi ha un contratto a tempo indeterminato per sostituirlo con chi ne ha uno autonomo.

Il notiziario video Europa Settegiorni, che racconta la vita delle società del continente, spiega che persone migranti senza permessi di soggiorno sono spesso sfruttate a causa della loro vulnerabilità. Cosa può cambiare la direttiva europea sui rider? E qual è la situazione in Europa?