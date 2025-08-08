I rider che si occupano delle consegne a domicilio sono una presenza fissa nelle città europee. Lavorano per aziende come Deliveroo, Uber Eats e Glovo, e spesso lo fanno senza troppe garanzie.
La Spagna ha approvato una legge per tutelarli, ma in Europa la maggior parte dei paesi è ancora in ritardo. La domanda centrale: i rider sono lavoratori dipendenti o autonomi? In Germania stanno scioperando contro il piano della Lieferando di licenziare chi ha un contratto a tempo indeterminato per sostituirlo con chi ne ha uno autonomo.
Il notiziario video Europa Settegiorni, che racconta la vita delle società del continente, spiega che persone migranti senza permessi di soggiorno sono spesso sfruttate a causa della loro vulnerabilità. Cosa può cambiare la direttiva europea sui rider? E qual è la situazione in Europa?
Questo notiziario settimanale è prodotto dalla piattaforma europea Arte ed è disponibile in dieci lingue grazie a un progetto di collaborazione tra vari giornali europei: Balkan Insight (Birn), El País (Spagna), Gazeta Wyborcza (Polonia), Internazionale (Italia), Ir (Lettonia), Kathimerini (Grecia), Le Soir (Belgio), Sinopsis (Birn Romania). Il progetto, coordinato da Arte, è finanziato dall’Unione europea in seguito all’invito della Direzione generale delle reti di comunicazione, dei contenuti e delle tecnologie (Cnet) di creare piattaforme multimediali europee.
