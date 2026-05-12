In una regione già scossa dalla guerra in Iran, di recente è emersa una linea di frattura sempre più evidente tra i paesi del golfo Persico. È una spaccatura importante perché pesa sull’uscita dalla crisi, già difficile per le oscillazioni tra pace e guerra di Washington e Teheran, e perché complicherà pericolosamente la situazione regionale quando la crisi sarà superata.

Negli ultimi mesi ci sono state forti tensioni tra paesi che hanno in comune il fatto di aver subìto le rappresaglie iraniane agli attacchi statunitensi e israeliani. L’Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti hanno ormai due visioni contrastanti e sono impegnati in una vera e propria “guerra fredda”.

Gli Emirati, principale bersaglio dei missili e dei droni iraniani, hanno scelto di rafforzare il loro rapporto con Israele, principale potenza regionale a cui sono legati dagli Accordi di Abramo. L’Arabia Saudita, che non ha firmato gli accordi, ha invece preso le distanze dalla linea dura del paese vicino.