La marina israeliana ha fermato 175 attivisti della Global sumud flotilla che si stava dirigendo verso la Striscia di Gaza per rompere il blocco navale israeliano. Secondo il Times of Israel, la marina israeliana ha intercettato 21 delle 58 imbarcazioni della Global sumud flotilla durante la notte, vicino all’isola greca di Creta, a centinaia di miglia nautiche da Israele. Le altre imbarcazioni sono state avvertite di cambiare rotta, altrimenti saranno a loro volta intercettate.

“Le nostre imbarcazioni sono state avvicinate da motoscafi militari, che hanno detto di essere ‘israeliani’. Hanno puntato laser e armi d’assalto semiautomatiche, ordinando a chi era a bordo di recarsi a prua e di mettersi a gattoni”, ha dichiarato in un comunicato la missione umanitaria.

L’ambasciatore israeliano alle Nazioni Unite, Danny Danon, ha dichiarato in un post sui social media che la flottiglia è stata “fermata prima di raggiungere la nostra area” e che i soldati israeliani stavano agendo con “determinazione contro un gruppo di agitatori deliranti in cerca di attenzione”.