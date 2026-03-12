Il 10 marzo il presidente Michael Randrianirina ha sciolto, a sorpresa, il governo. Il sito Madagascar-Tribune.com lega la decisione alle critiche per l’incapacità dei ministri di rispondere alle richieste di cambiamento formulate dai giovani durante le proteste dell’autunno 2025.
