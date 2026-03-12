Dato l’aumento del prezzo del petrolio a causa della guerra in Iran, i funzionari pubblici nelle Filippine hanno cominciato a lavorare quattro giorni alla settimana per ridurre il consumo energetico nel paese, scrive il Philippine Star. I dettagli della misura – chi lavorerà, quando e se ci saranno riduzioni salariali – devono ancora essere annunciati. Ma gli analisti prevedono che, per compensare il giorno in meno in ufficio, i funzionari pubblici dovranno lavorare più a lungo nel resto della settimana. Anche le riunioni e le visite di persona saranno ridotte e i termostati dell’aria condizionata dovranno essere fissati a 24 °C. Il governo spera in questo modo di ridurre i consumi energetici del 10-20 per cento. Le Filippine importano la maggior parte del loro fabbisogno energetico, con il 96 per cento delle importazioni di greggio proveniente dal golfo Persico.