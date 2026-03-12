Dato l’aumento del prezzo del petrolio a causa della guerra in Iran, i funzionari pubblici nelle Filippine hanno cominciato a lavorare quattro giorni alla settimana per ridurre il consumo energetico nel paese, scrive il Philippine Star. I dettagli della misura – chi lavorerà, quando e se ci saranno riduzioni salariali – devono ancora essere annunciati. Ma gli analisti prevedono che, per compensare il giorno in meno in ufficio, i funzionari pubblici dovranno lavorare più a lungo nel resto della settimana. Anche le riunioni e le visite di persona saranno ridotte e i termostati dell’aria condizionata dovranno essere fissati a 24 °C. Il governo spera in questo modo di ridurre i consumi energetici del 10-20 per cento. Le Filippine importano la maggior parte del loro fabbisogno energetico, con il 96 per cento delle importazioni di greggio proveniente dal golfo Persico.
Internazionale pubblica ogni settimana una pagina di lettere. Ci piacerebbe sapere cosa pensi di questo articolo. Scrivici a: posta@internazionale.it
Questo articolo è uscito sul numero 1656 di Internazionale, a pagina 37. Compra questo numero | Abbonati