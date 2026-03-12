Secondo nuove stime pubblicate su Nature, le concentrazioni di microplastiche nell’ambiente sarebbero da due a quattro volte inferiori rispetto a quanto calcolato. L’errore sarebbe dovuto a strumenti non abbastanza sensibili. Ma livelli più bassi non significano assenza di rischio, commenta The Bmj, sottolineando che servono anche biomarcatori più sensibili per valutare gli effetti a lungo termine sulla salute dell’esposizione cronica a basse dosi di microplastiche che ingeriamo e respiriamo. Con la produzione di plastica in continua crescita, serve un approccio multidisciplinare per colmare queste lacune.