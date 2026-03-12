L’uso di stupefacenti può aumentare significativamente il rischio di ictus, conclude un’analisi di 32 studi con un campione complessivo di cento milioni di persone, pubblicata sull’International Journal of Stroke. Le amfetamine sono le sostanze più pericolose, con un aumento del 122 per cento, seguite dalla cocaina (96 per cento) e dalla cannabis (37 per cento), mentre gli oppioidi non sembrano avere effetti significativi. I fattori principali sembrano essere l’innalzamento della pressione e il restringimento dei vasi sanguigni.