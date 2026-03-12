Paleontologia A partire dai fossili trovati in Arizona è stata identificata una nuova specie di shuvosauride, una famiglia di rettili imparentata con i coccodrilli. L’animale, chiamato Sonselasuchus cedrus (nell’immagine) e vissuto circa 215 milioni di anni fa, camminava a quattro zampe durante lo sviluppo per poi assumere un’andatura bipede da adulto.

Chirurgia Per la prima volta un essere umano è stato connesso a un fegato di maiale geneticamente modificato, che ha filtrato il suo sangue per tre giorni aiutandolo a sopravvivere fino a quando è stato disponibile un organo umano per il trapianto. La procedura, descritta su Nature Medicine, è stata eseguita su un paziente di 56 anni affetto da epatite B cronica e complicazioni legate all’uso di alcol all’ospedale Xijing di Xian, in Cina.