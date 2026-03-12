I Verdi, guidati da Cem Özdemir, di origine turca, hanno vinto le elezioni regionali dell’8 marzo nel land del Baden-Württemberg, nel sudovest della Germania. Dalle urne emerge anche un forte aumento dei consensi per il partito d’estrema destra Alternative für Deutschland (Afd), che ha quasi raddoppiato le preferenze rispetto alle elezioni del 2021. L’Unione cristianodemocratica (Cdu, centrodestra), la formazione del cancelliere Friedrich Merz, è stata sconfitta di stretta misura in questo stato ricco ma con una crisi industriale in corso. “Pochi stati tedeschi stanno soffrendo così tanto per i cambiamenti strutturali e la crisi economica come il Baden-Württemberg”, scrive la Süddeutsche Zeitung. “È sorprendente che proprio qui, dove hanno sede grandi gruppi industriali, i Verdi abbiano vinto le elezioni. Un nuovo governo guidato da Özdemir deve urgentemente elaborare progetti concreti”. L’esito del voto è un pessimo segnale per Merz in vista delle elezioni che si terranno in vari stati nel 2026, mentre il suo partito ha scelto la linea dura sui migranti per riconquistare gli elettori passati all’Afd, con il rischio di perdere consensi. ◆