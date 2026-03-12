Vai a letto presto la sera? Noiosa. Un nottambulo che dorme fino a tardi? Pigrone. Ti piace fare il pisolino pomeridiano? Non hai 3 anni. Tra le preoccupazioni delle persone sul sonno può emergere un senso di vergogna dato da fattori culturali e consuetudini da rispettare. “Ci vergogniamo se esprimiamo il bisogno di dormire e ci vergogniamo se non dormiamo abbastanza”, afferma Wendy Troxel, psicologa e scienziata comportamentale sul Wall Street Journal. “Ma il sonno non è un test da superare”. La vergogna del sonno è alimentata dall’idea che esista un modello valido per tutti. Invece abbiamo esigenze diverse, sia in termini di quantità sia di orari. ◆