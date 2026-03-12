La coalizione di sinistra Pacto histórico, guidata dal presidente uscente Gustavo Petro, si è imposta nelle elezioni legislative dell’8 marzo, considerate un test fondamentale in vista delle presidenziali del 31 maggio. Lo stesso giorno si è votato per le primarie interne ad alcuni partiti. “Ora la campagna elettorale per eleggere il successore di Petro ha i contorni più chiari ed entra nella fase finale”, scrive Bbc mundo. Nel centrodestra, si legge sul quotidiano El Espectador, la grande vincitrice è stata Paloma Valencia, candidata sostenuta dall’ex presidente Álvaro Uribe. Il suo partito di estrema destra, il Centro democrático, è andato bene anche al senato, dove si è affermato come seconda forza dietro alla coalizione di sinistra al governo. Sarà probabilmente Valencia la candidata che il rappresentante della sinistra Iván Cepeda, sostenuto da Petro, dovrà battere.
Internazionale pubblica ogni settimana una pagina di lettere. Ci piacerebbe sapere cosa pensi di questo articolo. Scrivici a: posta@internazionale.it
Questo articolo è uscito sul numero 1656 di Internazionale, a pagina 34. Compra questo numero | Abbonati