La coalizione di sinistra Pacto histórico, guidata dal presidente uscente Gustavo Petro, si è imposta nelle elezioni legislative dell’8 marzo, considerate un test fondamentale in vista delle presidenziali del 31 maggio. Lo stesso giorno si è votato per le primarie interne ad alcuni partiti. “Ora la campagna elettorale per eleggere il successore di Petro ha i contorni più chiari ed entra nella fase finale”, scrive Bbc mundo. Nel centrodestra, si legge sul quotidiano El Espectador, la grande vincitrice è stata Paloma Valencia, candidata sostenuta dall’ex presidente Álvaro Uribe. Il suo partito di estrema destra, il Centro democrático, è andato bene anche al senato, dove si è affermato come seconda forza dietro alla coalizione di sinistra al governo. Sarà probabilmente Valencia la candidata che il rappresentante della sinistra Iván Cepeda, sostenuto da Petro, dovrà battere.