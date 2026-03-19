“Tornerò al momento giusto per continuare la mia lotta per la libertà e la democrazia”, ha detto il 14 marzo in un videomessaggio sui social media il leader dell’opposizione ugandese Bobi Wine, dopo avere annunciato di aver lasciato il paese. L’ex rapper, il cui vero nome è Robert Kyagulanyi, viveva in clandestinità dal 16 gennaio dopo aver denunciato brogli alle elezioni presidenziali a cui era candidato, che si sono concluse con la riconferma di Yoweri Museveni, in carica dal 1986, scrive Nile Post.