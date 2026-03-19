Il gruppo keniano The Nation, il più grande editore indipendente dell’Africa orientale, sarà controllato dal miliardario tanzaniano Rostam Azizi ( nella foto ), che il 10 marzo ha comprato una quota di maggioranza. Per 66 anni l’azienda, a cui fanno capo 36 testate, è stata gestita dal fondo creato dal principe Aga Khan per sostenere il giornalismo indipendente. Azizi è legato alla presidente tanzaniana Samia Suluhu Hassan e al suo partito. Come nota The Continent, “anche se Azizi non è mai stato condannato, il suo nome è associato ad accuse sull’assegnazione illegale di appalti pubblici”.