Mentre l’attenzione internazionale resta concentrata sul conflitto iraniano, in Ucraina continuano gli attacchi russi. Il 16 e il 18 marzo almeno 13 persone sono morte e più di settanta sono rimaste ferite nei bombardamenti in diverse regioni del paese. Intanto l’Ucraina ha intensificato i raid in territorio russo contro obiettivi militari e strategici e contro la città occupata di Melitopol. Secondo le autorità russe, tra il 14 e il 17 marzo decine di droni sono stati lanciati anche su Mosca. Intanto Kiev si è detta pronta ad accettare l’aiuto dell’Unione europea per riparare l’oleodotto Družba e ripristinare il transito di petrolio russo verso Ungheria e Slovacchia, dopo le recenti tensioni diplomatiche con Budapest, riporta il Kyiv Independent.