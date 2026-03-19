Su Physical Review Letters sono state pubblicate tre scoperte sui processi che generano elementi pesanti come oro e platino. Questi metalli si formano durante eventi estremi, come esplosioni di supernove o collisioni tra stelle di neutroni, in cui un flusso di neutroni viene catturato da un nucleo atomico (processo r). Man mano che il nucleo diventa più pesante e instabile, si scompone in forme più leggere e stabili. I fisici sono riusciti a misurare l’energia necessaria per separare due neutroni dal nucleo, risultata estremamente piccola. Questo consentirà di elaborare modelli più precisi della nucleosintesi stellare e di prevedere il comportamento dei nuclei esotici.