Il divieto dei social media ai minori di 15 anni può sembrare una risposta inevitabile. Protettiva. Responsabile. Ma lo è solo in apparenza. Perché dietro questa misura si nasconde un pericoloso trasferimento di responsabilità: si affida alle famiglie il compito di rimediare a quello che industrie del valore di migliaia di miliardi di dollari hanno deliberatamente progettato per risultare irresistibili. Si chiede ai genitori di fare il “lavoro sporco” che lo stato non vuole imporre ai giganti del digitale. In tutti i settori che hanno un impatto sulla salute pubblica il principio è chiaro: spetta al produttore dimostrare che i suoi articoli non sono pericolosi. Per autorizzare un farmaco servono studi clinici rigorosi. Per gli additivi alimentari, test tossicologici indipendenti. Per le auto, crash test secondo precisi standard. E quando il prodotto è destinato ai bambini, i controlli sono ancora più severi.