L’ex diplomatico belga Étienne Davignon, 93 anni (nella foto), sarà processato per il suo coinvolgimento nell’omicidio del premier congolese Patrice Lumumba nel 1961. Il 17 marzo un tribunale di Bruxelles ha accettato le argomentazioni degli avvocati della famiglia Lumumba, secondo cui quello di Davignon è un crimine di guerra imprescrittibile, spiega Le Soir.