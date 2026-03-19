L’idea secondo cui i bonobo sono più pacifici degli scimpanzé ha influenzato per anni le teorie sull’evoluzione sociale dei primati e degli umani. Ma uno studio basato sulle osservazioni del comportamento degli animali negli zoo e pubblicato su Science Advances sembra contraddirla, suggerendo che le due specie hanno livelli di aggressività simili. La differenza principale è che mentre i maschi di scimpanzé si mostrano aggressivi nei confronti di entrambi i sessi, quelli di bonobo lo sono soprattutto verso gli altri maschi, probabilmente a causa dell’organizzazione matriarcale di questa specie. I ricercatori avvertono però che è difficile dire se queste considerazioni valgono anche per gli animali allo stato libero. Mentre i branchi di scimpanzé conducono vere e proprie guerre contro i gruppi rivali, simili comportamenti non sono mai stati osservati nei bonobo, che sono molto meno diffusi in natura.