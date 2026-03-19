Il 16 marzo, con l’87,15 per cento dei voti a favore, è stata approvata una nuova costituzione kazaca, scrive Eurasianet. Secondo il presidente Qasym-Jomart Toqaev, grazie alla nuova carta “il Kazakistan abbandonerà il suo regime super-presidenziale per orientarsi verso un sistema con un parlamento più influente”. Varie modifiche sembrano però indicare il contrario: il presidente potrà fare direttamente nomine per cariche strategiche – alla banca centrale, ai servizi segreti e alla corte costituzionale – che in precedenza erano soggette all’approvazione del senato, che è stato abolito. Se il nuovo parlamento monocamerale rifiuterà per due volte di approvare le nomine presidenziali, il capo dello stato potrà scioglierlo e promulgare temporaneamente atti con forza di legge.