La Cina ha superato gli Stati Uniti riconquistando il primo posto nella classifica dei paesi che ospitano più miliardari, scrive Le Monde. Ora il colosso asiatico vanta 1.110 persone ricchissime su un totale di 4.020, grazie a 287 nuove entrate. “L’impennata delle valutazioni di mercato ha spinto due ingegneri a raggiungere lo status di miliardari: Yan Junjie della MiniMax, con 3,6 miliardi di dollari, e Liu Debing della Knowledge Atlas Technology, con 1,2 miliardi. Sia la MiniMax sia la Knowledge Atlas Technology sono rivali della DeepSeek nel campo dell’intelligenza artificiale”. New York resta la “capitale mondiale dei miliardari” con 146 persone, ma la cinese Shenzhen sale al secondo posto con 132 miliardari.