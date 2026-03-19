“La mattina del 16 marzo la capitale Caracas si è svegliata senza trasporti pubblici, e i disagi dello sciopero si sono fatti sentire per tutta la giornata”, scrive il sito Efecto Cocuyo. Secondo il quotidiano spagnolo El País, l’aspetto più rilevante della protesta è che è la prima così massiccia negli ultimi anni e che è venuta dopo le manifestazioni degli studenti e di alcuni gruppi sindacali del 12 marzo. La libertà di scioperare è un segno della maggiore apertura del paese da quando al governo c’è la presidente ad interim Delcy Rodríguez, subentrata dopo la cattura di Nicolás Maduro lo scorso 3 gennaio da parte degli Stati Uniti.