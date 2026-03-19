Secondo un sondaggio di Euroconsumers pubblicato alla vigilia del consiglio europeo del 19 marzo, i cittadini europei vogliono una leadership all’altezza del peso economico e morale dell’Unione e più autonoma rispetto agli Stati Uniti. Le interviste hanno coinvolto quasi diecimila persone in dieci paesi (Danimarca, Italia, Francia, Germania, Irlanda, Polonia, Portogallo, Spagna e Ungheria) e si sono svolte poche settimane prima dell’attacco all’Iran. Secondo lo studio il comportamento della leadership europea è giudicato positivo sull’Ucraina, ma poco incisivo su Gaza e nei confronti del presidente statunitense Donald Trump.