Un nuovo tipo di particella subatomica è stato scoperto al Cern di Ginevra, in Svizzera. La particella, chiamata Xicc++, è simile a un protone, ma ha una massa quattro volte superiore perché contiene un tipo più pesante di quark, ed è estremamente instabile: può esistere per appena un milionesimo di milionesimo di secondo. La scoperta potrebbe aiutare a comprendere il funzionamento della forza nucleare forte che lega i quark, spiega New Scientist.