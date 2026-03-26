Il 24 marzo un tribunale del New Mexico ha condannato la Meta, l’azienda che controlla Instagram e WhatsApp, a pagare una multa di 375 milioni di dollari per non aver avvertito gli utenti dei pericoli delle sue piattaforme e per non aver protetto i minorenni dai predatori sessuali. “Nel processo è emerso che vari utenti usavano i social della Meta per adescare minorenni”, scrive Npr.