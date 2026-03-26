Una proposta di emendamento alla legge indiana sui transgender ha suscitato paura e rabbia nella comunità lgbtq, scrive l’Afp. La legge potrebbe annullare le conquiste legali faticosamente ottenute e togliere il diritto di identificarsi con un terzo genere. Il disegno di legge all’esame del parlamento restringe infatti la definizione legale di persona transgender a un numero limitato di identità tradizionali, come hijra e aravani , termini usati da centinaia di anni, ma esclude uomini e donne trans, persone non binarie o di genere fluido che si basano sull’autoidentificazione.