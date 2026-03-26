Dopo aver mangiato l’organismo entra in modalità “riposo e digestione”. L’intestino e il cervello si scambiano segnali che influenzano la digestione, l’umore e il livello di stress. È un momento perfetto per muoversi, scrive National Geographic. Anche una camminata di soli 15 minuti attenua i picchi glicemici e migliora l’assimilazione delle sostanze nutritive. Per ottenere effetti duraturi, però, bisogna farlo con costanza. In alternativa alla passeggiata si possono lavare i piatti a ritmo di musica o marciare sul posto.